Tokat’ta kene nedeni ile 1 ay içinde ikinci ölüm

Tarlada çalışırken vücuduna yapışan keneyi kendisi çıkaran şahıs, 6 gün sonra rahatsızlandı. Hastaneye kaldırılan şahıs, hayatını kaybetti.

Tokat merkeze bağı Kızık köyünde hayvancılık yapan Mehmet Taştan (65), tarlada çalışırken vücuduna kene yapıştığını fark etti.

Eline aldığı bir taş ile keneyi kendisi çıkardı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Taştan, 6 gün sonra rahatsızlık geçirerek Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesi ile burada tedavi altına alındı.

DURUMU AĞIRLAŞTI

Durumunun ağırlaşması üzerine Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi.

Burada 3 gün boyunca yaşama mücadelesi vere Taştan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Kene nedeni ile 1 ay içinde meydana gelen ikinci ölüm vakası oldu.

3 çocuk babası Taştan’ın cenazesi, köyünde toprağa verildi.