Euro
10.3296
0.13%
Dolar
8.4499
-0.07%
Altın
514.93
-0.15%
Borsa
1.426
-0.1%
Bitcoin
332.797
-0.81%
EXEN Coin
0.00
0.00%
21ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 21 C

    Tokat’ta kene nedeni ile 1 ay içinde ikinci ölüm

    Tarlada çalışırken vücuduna yapışan keneyi kendisi çıkaran şahıs, 6 gün sonra rahatsızlandı. Hastaneye kaldırılan şahıs, hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 27.05.2021 - 12:37
    • Güncelleme : 27.05.2021 - 12:46
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Tokat’ta kene nedeni ile 1 ay içinde ikinci ölüm

    Tokat merkeze bağı Kızık köyünde hayvancılık yapan Mehmet Taştan (65), tarlada çalışırken vücuduna kene yapıştığını fark etti.

    Eline aldığı bir taş ile keneyi kendisi çıkardı.

    HASTANEYE KALDIRILDI

    Taştan, 6 gün sonra rahatsızlık geçirerek Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesi ile burada tedavi altına alındı.

    DURUMU AĞIRLAŞTI

    Durumunun ağırlaşması üzerine Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi.

    Burada 3 gün boyunca yaşama mücadelesi vere Taştan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    TOPRAĞA VERİLDİ

    Kene nedeni ile 1 ay içinde meydana gelen ikinci ölüm vakası oldu.

    3 çocuk babası Taştan’ın cenazesi, köyünde toprağa verildi.

    Tokat’ta kene nedeni ile 1 ay içinde ikinci ölüm #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir