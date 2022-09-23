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    Tokat'ta kesilmek istenen yangın söndürme tüpünün patlama anı

    Bir hurdacıda, yangın söndürme tüpünün spiral vanasının kesildiği sırada meydana gelen patlamada, 1 kişi yaralandı.
    • 23.09.2022 - 20:08
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    Tokat'ta kesilmek istenen yangın söndürme tüpünün patlama anı

    Tokat'ın Turhal ilçesinde Tevfik ve Hüseyin Geçgel kardeşler, kendilerine ait hurdalıkta, eski yangın söndürme tüpünün spiral vanasını makine ile kesmeye çalıştı.

    Tam o esnada  patlama oldu. Bu sırada iş yerinin önünde oturan kardeşleri babaları Arslan Geçgel'in, ayağına yangın söndürme tüpünden kopan parça çarptı.

    Yaralı hastaneye kaldırıldı

    Yaralanan Arslan Geçgel, ihbarla gelen sağlık ekiplerince Turhal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Burada ilk müdahalesi yapılan Geçgel, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi.

    DHA'nın haberine göre; polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

    Tokat ta kesilmek istenen yangın söndürme tüpünün patlama anı #1

    Tokat ta kesilmek istenen yangın söndürme tüpünün patlama anı #2

    Tokat ta kesilmek istenen yangın söndürme tüpünün patlama anı #3


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