Tokat'ta kısıtlamayı ihlal edip alkollü kaza yapan sürücüye ceza

Kamyonetiyle kaza yapan sürücü sürücüye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği, alkollü ve muayenesiz araç kullandığı gerekçesiyle toplam 7 bin 328 lira para cezası kesildi.

Tokat’ın Doğancı Bağları Mahallesi'nde Hüseyin G. (27) yönetimindeki 55 ABV 786 plakalı kamyonet, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkıp, takla atarak devrildi.

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi.

ALKOLLÜ ÇIKTI

Devrilen araçtan yara almadan kurtulan Hüseyin G., olay yerine gelen sağlık ekipleri ile hastaneye gitmeyi reddedince, bu kez polisler alkotmetre üfletti.

Hüseyin G.'nin polis ekipleri tarafından yapılan kontrolde 80 promil alkollü olduğu belirlendi.

PARA CEZASI ALDI, EHLİYETİNE 2 YIL EL KONULDU

Eşinin doğum yaptığını ve hastaneye gittiğini iddia eden Hüseyin G.'ye alkollü ve muayenesiz araç kullanmaktan ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden toplam 7 bin 328 lira para cezası kesildi, ehliyetine ise 2 yıllığına el konuldu.

Hüseyin G. yapılan sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.