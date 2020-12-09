Euro
9.4862
0.18%
Dolar
7.8201
0.01%
Altın
467.9
-0.48%
Borsa
1.349
0.68%
Bitcoin
140.301
-6.37%
EXEN Coin
10.64
-3.18%
9ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 9 C

    Tokat'ta kısıtlamayı ihlal edip alkollü kaza yapan sürücüye ceza

    Kamyonetiyle kaza yapan sürücü sürücüye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği, alkollü ve muayenesiz araç kullandığı gerekçesiyle toplam 7 bin 328 lira para cezası kesildi.
    • DHA
    • 09.12.2020 - 10:34
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Tokat'ta kısıtlamayı ihlal edip alkollü kaza yapan sürücüye ceza

    Tokat’ın Doğancı Bağları Mahallesi'nde Hüseyin G. (27) yönetimindeki 55 ABV 786 plakalı kamyonet, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkıp, takla atarak devrildi.

    Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi.

    ALKOLLÜ ÇIKTI

    Devrilen araçtan yara almadan kurtulan Hüseyin G., olay yerine gelen sağlık ekipleri ile hastaneye gitmeyi reddedince, bu kez polisler alkotmetre üfletti.

    Hüseyin G.'nin polis ekipleri tarafından yapılan kontrolde 80 promil alkollü olduğu belirlendi.

    Tokat ta kısıtlamayı ihlal edip alkollü kaza yapan sürücüye ceza #1

    PARA CEZASI ALDI, EHLİYETİNE 2 YIL EL KONULDU

    Eşinin doğum yaptığını ve hastaneye gittiğini iddia eden Hüseyin G.'ye alkollü ve muayenesiz araç kullanmaktan ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden toplam 7 bin 328 lira para cezası kesildi, ehliyetine ise 2 yıllığına el konuldu.

    Hüseyin G. yapılan sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

    Tokat ta kısıtlamayı ihlal edip alkollü kaza yapan sürücüye ceza #2

    Tokat ta kısıtlamayı ihlal edip alkollü kaza yapan sürücüye ceza #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir