Euro
10.4751
-0.05%
Dolar
8.5926
-0.15%
Altın
522.49
-0.24%
Borsa
1.449
0.11%
Bitcoin
312.640
15.28%
EXEN Coin
35.02
4.07%
25ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 25 C

    Tokat'ta kontağı kapatılan kamyonet alev aldı

    Park ettiği kamyoneti, kontağı çıkardıktan sonra konsol kısmından alev alan vatandaş, itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında, kamyonet kullanılamaz hale geldi.
    • DHA
    • 09.06.2021 - 18:01
    • Güncelleme : 09.06.2021 - 18:09
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Tokat'ta kontağı kapatılan kamyonet alev aldı

    Tokat'ta alışveriş yapmak için sebze halinden çarşı merkezine gelen Salman Öztürk, bugün saat 13.00 sıralarında 52 KD 370 plakalı kamyonetini Yeni Mahalle, Mustafa Satan Caddesi’ne park etti.

    Öztürk kontağı çıkarttığı sırada kamyonet konsol kısmından alev aldı.

    İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında araç kullanılmaz hale geldi.

    "UZAK BİR YERDEN GELMEDİK"

    Kamyonetin bir anda alev aldığını söyleyen Salman Öztürk, "Kontağı kapattığım sırada alev aldı. Uzak bir yerden gelmedik. Halden buraya kadar geldik, böyle oldu." dedi.

    Tokat'ta kontağı kapatılan kamyonet alev aldı VİDEO

    Tokat ta kontağı kapatılan kamyonet alev aldı #1

    Tokat ta kontağı kapatılan kamyonet alev aldı #2

    Tokat ta kontağı kapatılan kamyonet alev aldı #3

    Tokat ta kontağı kapatılan kamyonet alev aldı #4

    Tokat ta kontağı kapatılan kamyonet alev aldı #5

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir