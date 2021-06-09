Park ettiği kamyoneti, kontağı çıkardıktan sonra konsol kısmından alev alan vatandaş, itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında, kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Tokat'ta alışveriş yapmak için sebze halinden çarşı merkezine gelen Salman Öztürk, bugün saat 13.00 sıralarında 52 KD 370 plakalı kamyonetini Yeni Mahalle, Mustafa Satan Caddesi’ne park etti.

Öztürk kontağı çıkarttığı sırada kamyonet konsol kısmından alev aldı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında araç kullanılmaz hale geldi.

"UZAK BİR YERDEN GELMEDİK"

Kamyonetin bir anda alev aldığını söyleyen Salman Öztürk, "Kontağı kapattığım sırada alev aldı. Uzak bir yerden gelmedik. Halden buraya kadar geldik, böyle oldu." dedi.

Tokat'ta kontağı kapatılan kamyonet alev aldı VİDEO

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