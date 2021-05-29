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    Tokat’ta köpeği ezmemek için manevra yaptı, ölümden döndü

    Seyir halindeki silobasın önüne köpek çıktı. Sürücü, köpeği ezmemek için manevra yapınca ölümden döndü.
    • İHA
    • 29.05.2021 - 16:31
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    Tokat’ta köpeği ezmemek için manevra yaptı, ölümden döndü

    Tokat’ın Niksar ilçesinde seyir halinde olan Selahattin Karakurt (58) idaresindeki silobasın önüne, Hamidiye mahallesi mevkisinde köpek çıktı.

    Karakurt, köpeğe çarpmamak için manevra yaptı. Direksiyon hakimiyetini kaybedince, araç kontrolden çıktı.

    HASTANEYE KALDIRILDI

    Karşı yöne geçen araç, ağaca çarparak durabildi.

    Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, kazadan yaralı kurtulan sürücüyü Niksar Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

    Tokat’ta köpeği ezmemek için manevra yaptı, ölümden döndü #1

    KAZA UCUZ ATLATILDI

    Kazazedenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Mahalle sakinlerinden Enver Kabarak kazaya yönelik yaptığı açıklamada, yolda devamlı kazaların olduğunu ve önlem alınması gerektiğini söyledi.

    Aracın karşı şeride geçerek kaza yapması nedeni ile olası büyük bir kazanın ucuz atlatıldığını belirten Kabarak, bir an önce yolda iyileştirme yapılmasını beklediklerini dile getirdi.

    Tokat’ta köpeği ezmemek için manevra yaptı, ölümden döndü #2

    Tokat’ta köpeği ezmemek için manevra yaptı, ölümden döndü #3

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