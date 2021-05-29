Tokat’ta köpeği ezmemek için manevra yaptı, ölümden döndü

Tokat’ta köpeği ezmemek için manevra yaptı, ölümden döndü

Seyir halindeki silobasın önüne köpek çıktı. Sürücü, köpeği ezmemek için manevra yapınca ölümden döndü.

Tokat’ın Niksar ilçesinde seyir halinde olan Selahattin Karakurt (58) idaresindeki silobasın önüne, Hamidiye mahallesi mevkisinde köpek çıktı.

Karakurt, köpeğe çarpmamak için manevra yaptı. Direksiyon hakimiyetini kaybedince, araç kontrolden çıktı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Karşı yöne geçen araç, ağaca çarparak durabildi.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, kazadan yaralı kurtulan sürücüyü Niksar Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

KAZA UCUZ ATLATILDI

Kazazedenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Mahalle sakinlerinden Enver Kabarak kazaya yönelik yaptığı açıklamada, yolda devamlı kazaların olduğunu ve önlem alınması gerektiğini söyledi.

Aracın karşı şeride geçerek kaza yapması nedeni ile olası büyük bir kazanın ucuz atlatıldığını belirten Kabarak, bir an önce yolda iyileştirme yapılmasını beklediklerini dile getirdi.