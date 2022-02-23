Tokat’ta köpek saldırısına uğrayan çocuk, ameliyattan çıktı

Ekmek almaya giderken sokak köpeğinin saldırısına uğrayan 12 yaşındaki Berat Sunar’ın, ameliyatın ardından sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde ekmek almaya giderken sokak köpeğinin saldırısı sonucu yüzünden yaralanan 12 yaşındaki Berat Sunar, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi plastik cerrahi servisinde tedavi altına alındı.

Dün ameliyat edilen Sunar'ın durumunun iyiye gittiği ifade edildi. Berat Sunar, başarılı geçtiği belirtilen ameliyatın ardından kendisini iyi hissettiğini söyledi.

“ASİYE'Yİ GÖRDÜĞÜMDE İÇİM PARÇALANMIŞTI”

Doktorlar ve diğer görevlilere teşekkür eden Sunar, "Allah hepsinden razı olsun. Çok küçük bir iz kalacakmış, çok mutluyum. Gaziantep'teki Asiye gibi olmadı. Asiye'yi gördüğümde içim parçalanmıştı. Halime şükrediyorum. Daha kötü bir şey de olabilirdi. Yarılma vardı, doktorumuz ameliyat etti." dedi.

“İZLER ÇİZİK ŞEKLİNDE KALACAK”

Baba İbrahim Sunar da hastane yetkililerine teşekkür ederek, "Ameliyat 1 saat 10 dakika sürdü. Sonra servise aldık, uyandırdık. Gayet başarılı bir operasyon olduğunu söylediler. Durumumuz iyi. İzler çizik şeklinde kalacak. İlerleyen zamanlarda da onun tedavisi sürer. Mevlam başka acı keder göstermesin." ifadesini kullandı.

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Sulusaray ilçe merkezinde yaşayan Berat Sunar, 19 Şubat Cumartesi günü akşam saatlerinde ekmek fırınına yaklaştığı sırada bir sokak köpeğinin saldırısına uğramış, fırın çalışanı tarafından Sulusaray İlçe Hastanesi’ne götürülmüştü. Sunar, burada yapılan müdahalenin ardından Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edilmişti.