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    Tokat'ta köprüden uçan araçtan sağ çıktılar

    Tokat’ın Reşadiye ilçesinde köprüden uçan otomobilde bulunan 4 kişi, hurdaya dönen aracın içerisinden çıkarıldı.
    • İHA
    • 11.11.2020 - 11:46
    • Güncelleme : 11.11.2020 - 11:50
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    Tokat'ta köprüden uçan araçtan sağ çıktılar

    Tokat-Reşadiye karayolu Umurca köyü yakınlarında meydana gelen olayda, İstanbul’dan Kars’a giden Salih A. idaresindeki araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 7-8 metre yükseklikteki köprüden uçtu.

    İhbar üzerine olay yerine sağlık ekiplerinin yanı sıra kurtarma ekipleri sevk edildi.

    4 KİŞİ YARALI ÇIKTI

    Hurdaya dönen araçtan sürücü Salih A., aynı araçta bulunan Adem A, Mahide A ve Talip A. itfaiye ekiplerince yaralı olarak kurtarıldı.

    Sağlık görevlilerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulansla Reşadiye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili trafik ekipleri inceleme başlattı.

    tokat kaza

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