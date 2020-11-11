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- Tokat'ta köprüden uçan araçtan sağ çıktılar
Tokat'ta köprüden uçan araçtan sağ çıktılar
Tokat’ın Reşadiye ilçesinde köprüden uçan otomobilde bulunan 4 kişi, hurdaya dönen aracın içerisinden çıkarıldı.
- İHA
- 11.11.2020 - 11:46
- Güncelleme : 11.11.2020 - 11:50
Tokat-Reşadiye karayolu Umurca köyü yakınlarında meydana gelen olayda, İstanbul’dan Kars’a giden Salih A. idaresindeki araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 7-8 metre yükseklikteki köprüden uçtu.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekiplerinin yanı sıra kurtarma ekipleri sevk edildi.
4 KİŞİ YARALI ÇIKTI
Hurdaya dönen araçtan sürücü Salih A., aynı araçta bulunan Adem A, Mahide A ve Talip A. itfaiye ekiplerince yaralı olarak kurtarıldı.
Sağlık görevlilerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulansla Reşadiye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili trafik ekipleri inceleme başlattı.