Celal Günay isimli arıcı, 100 arılı kovanından 9'unun çalındığını fark edince jandarma ekiplerine haber verdi.

Tokat'ın Kaşıkçıbağları yakınlarında arıcılık yapan Celal Güney’in kiralık olarak kullandığı bahçede, hırsızlık olayı yaşandı.

Havaların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeni ile arı kovanlarını kontrole giden Güney, beklemediği manzara ile karşılaştı.

ARI KOVANLARI ÇALINDI

100 arılı kovanınından 9’unun çalındığını fark eden arıcı, jandarma ekiplerine ihbarda bulundu.

Güney, anaç kovanlarının çalınmasından dolayı üzgün olduğunu kaydetti.

Tokat'ta kovandaki arıları çaldılar VİDEO



"BİR YERDE TOPLAYIP SATIYOR DA OLABİLİR"

Bir kovanın bal verecek sürece gelmesinin üzerinden 1 yıl geçmesi gerektiğine dikkat çeken Güney, "Bu çalınan kovanlar anaç kovanlar. Muhtemelen bu işi bilen kişiler gelip çalmışlar. Kış döneminde arıcılar, kovanların yanında pek kalmazlar. Bu arı kovanlarını ya satmak ya da kendileri için çaldılar. Bunlar şebeke de olabilir. Bir yerde toplayıp satıyor da olabilir. Yakalanacaklarına inanıyorum." dedi.