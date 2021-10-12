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- Tokat'ta kripto para üreten şahısların cihazlarına el konuldu
Tokat'ta kripto para üreten şahısların cihazlarına el konuldu
Yurt dışından getirdiği kaçak cihazla evinde kripto para üretimi yapan şahıs, jandarma tarafından gözaltına alındı. Operasyonda el konulan cihaz ise şubeye götürüldü.
- DHA
- 12.10.2021 - 16:32
- Güncelleme : 12.10.2021 - 16:36
Tokat İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ö.G.'nin, yurt dışından kaçak olarak getirdiği cihazlarla evinde kripto para ürettiğini belirledi.
Jandarma ekipleri, Ö.G.'yi evine düzenlediği operasyonda gözaltına alındı.
OPERASYONDA ELE GEÇİRİLENLER
Evde yapılan aramada; 6 ana kart, 7 ram, 6 işlemci, 6 güç kaynağı, 16 ekran kartı, 6 bellek kartı, kripto para üretiminde kullanılan 2 mining rig sistemi, 1 bilgisayar kasası, farklı çeşitlerde 4 hard disk ele geçirildi.
Ö.G.'nin jandarmadaki sorgusu devam ediyor.