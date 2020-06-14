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    Tokat'ta LPG yüklü tır ile minibüs çarpıştı: 6 yaralı

    Kontrolden çıkan LPG yüklü yüklü tırın minibüs ile çarpışması sonucu 1'i ağır 6 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
    • İHA
    • 14.06.2020 - 16:38
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    Tokat'ta LPG yüklü tır ile minibüs çarpıştı: 6 yaralı

    Tokat’ın Niksar ilçesinde, Zeki F.'nin kullandığı LPG yüklü 58 BE 302 plakalı tır, karşı yönden gelen Cem K.'nin kullandığı 60 AAG 724 plakalı minibüsle çarpışarak devrildi.

    6 YARALI

    Kazada, tırda bulunan 4 kişi ile minibüste bulunan 2 kişi olmak üzere 6 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, minibüs şoförünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

    POLİS GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDI

    Bölgeye gelen polis ekipleri, gaz sızıntısı olma ihtimaline karşı olay yerinde güvenlik önlemi aldı. Yol trafiğe kapatılırken, bölgedeki vatandaşlar tırın patlama ihtimaline karşı uzaklaştırıldı.

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