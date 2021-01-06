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    Tokat'ta maganda kurşunu can aldı

    Tokat’ın Erbaa ilçesinde başına isabet eden yorgun mermi nedeniyle ağır yaralanan lise öğrencisi Hanife Büşra Konyar, 6 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.
    • DHA
    • 06.01.2021 - 12:22
    • Güncelleme : 06.01.2021 - 13:21
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    Tokat'ta maganda kurşunu can aldı

    Tokat’ın Erbaa ilçesinde 31 Aralık 2020 tarihinde yaşanan olayda, 17 yaşındaki Hanife Büşra Konyar, alışverişten dönerken kaldırımda yürüdüğü sırada başına maganda kurşunu isabet etti.

    Yere yığılan genç kız, Tokat Gaziosmanpaşa Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi yoğun bakım servisinde tedaviye alındı.

    6 GÜN SONRA VEFAT ETTİ

    Durumu ağırlaşınca ameliyat edilen genç kız, 6 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Hanife Büşra Konyar'ın cansız bedeni, otopsi için hastanenin morguna kaldırıldı.

    Hastane morgundan kızının tabutu çıkarılan İbrahim Konyar, uzun süre gözyaşı döktü.

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    KATİL ZANLISI TUTUKLANDI

    Olayın ardından polisin yaptığı kapsamlı çalışmayla merminin geldiği açıdan yola çıkılarak, 4 mahallede gerçekleştirilen araştırmalar sonucu merminin, Mevlana Mahallesi Seyrantepe bölgesinden ateşlendiği belirlendi. Bölgede görülen araçtan takibe başlayan ekipler, şüpheli Ömer Kaya'ya ulaştı.

    Bölgede yapılan aramada boş mermi kovanı tespit edildi. Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarından Kaya'nın, Hanife Büşra Konyar'ın yaralandığı anda bölgede olduğu anlaşıldı.

    Polis tarafından gözaltına alınan ve havaya ateş açtığını doğrulayan Ömer Kaya, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Çamlıbel T Tipi Cezaevine gönderildi.

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    Büşra'nın yorgun mermiyle vurulduğu an VİDEO

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