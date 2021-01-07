Tokat'ta maganda kurşunuyla vurulan Büşra, gözyaşlarıyla toprağa verildi

Başına isabet eden yorgun mermi nedeniyle yaşamını yitiren 17 yaşındaki Büşra defnedilirken, ablasının "Bizi birbirimizden ayırmayın" feryadı yürekleri yaktı.

Tokat'ın Erbaa ilçesine bağlı Hükümet Caddesi'nde alışverişten dönen 17 yaşındaki Hanife Büşra Konyar, maganda kurşunu kurbanı oldu.

Kaldırıldığı hastanede 6 gün tedavi gören Konyar, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşam savaşını kaybetti.

Olayın ardından silahla ateş açtığı tespit edilen şüpheli Ömer Kaya ise tutuklandı.

FERYATLARLA DEFNEDİLDİ

Konyar'ın cansız bedeni otopsi işlemlerinin ardından toprağa verilmek üzere bugün Mimar Sinan Mahallesi'ndeki baba ocağında getirildi. Burada Büşra'nın anne- babası ile ablası Esma Konyar büyük üzüntü yaşadı.

"BİZİ AYIRMAYIN"

Abla Esma Konyar helallik alınmasının ardından cenaze kaldırılırken, "Bizi birbirimizden ayırmayın" diye feryat ederek gözyaşı döktü. Büşra'nın cenazesi daha sonra Şehir Mezarlığı'na getirildi.

Konyar, cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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"DUYDUĞUMDA İNANAMADIM"

Büşra Konyar'ın sınıf arkadaşı Tuğba Karadağ, "Çok iyi biriydi. Duyduğumda inanamadım. Doğru değildir diye ümit ettim. Çok üzüldüm. Dersleri çok iyiydi. Sınıfta okulda herkes tarafından sevilen bir arkadaşımızdı. İnşallah Allah cennetine alır." diye konuştu.

SON GÖRÜNTÜLERİ YÜREK BURKTU

Öte yandan Konyar’ın okulunun 2019 yılında düzenlediği şiir programında çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı. Programda Zeki Müren'in 'Pranga' adlı şiirini seslendiren genç kızın "Yaşamayı öğretirken öldürdün beni, cezan pranga olmalı" bölümünü söylediği anlar ve program sonunda yaptıkları selamlama anları görüntülere yansıdı.

Tokat'ta Büşra'nın yorgun mermiyle yaralandığı an