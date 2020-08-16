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    Tokat’ta minibüsten düşen çocuk tekerin altında can verdi

    Minibüsün kapısından düşerek altında kalan 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 16.08.2020 - 15:51
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    Tokat’ta minibüsten düşen çocuk tekerin altında can verdi

    Tokat merkeze bağlı Bakışlı köyünde esnaf Hüseyin Genç'in, minibüsle seyir halindeyken arka kapısının açılması sonucu 8 yaşındaki oğlu Mehmet Emin Genç yere düştü.

    Aracın arka tekerinin altında kalarak ağır yaralanan çocuk, Tokat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ameliyata alınan Genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    İNCELEME BAŞLATILDI

    Otopsi işlemlerinin ardından çocuğun cenazesinin köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

    Kazayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.

    Tokat’ta minibüsten düşen çocuk tekerin altında can verdi #1

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