Tokat'ta miras kavgası: Eniştesini öldürüp ablasını yaraladı

AA & Ensonhaber
Tokat merkez Güneşli Mahallesi'nde Dursun Karaca ile miras nedeniyle aralarında husumet bulunan kayınbiraderi Turan Ç., karşılaştıkları mezarlıkta tartışma yaşadı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Turan Ç., aracında bulunan av tüfeğini alarak eniştesi ile ablası Nazike Karaca'ya ateş etti.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Hastanede can verdi
Sağlık ekiplerince Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Dursun Karaca yaşamını yitirdi.
Nazike Karaca'nın ise Tokat Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor.
Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan cinayet şüphelisi Turan Ç.'nin sorgusu devam ediyor.
Dursun Karaca
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