Hatalı sollama, ışık ihlali ve dikkatsizlik yaralamalı kazaları da peşinde getirdi.

Tokat’ta, sürücü hatalarından kaynaklanan yaralamalı ve maddi hasarlı trafik kazaları Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları ile görüntülendi.

Şubat ayında gerçekleşen kazaların birçoğunun anlık dikkatsizlik sonucu gerçekleştiği görüldü.

IŞIK İHLALİ YAPAN CİP OTOMOBİLLE ÇARPIŞTI

Çevreyolu kavşağında gece saatlerinde kırmızı ışıkta geçen ciple bir otomobil çarpıştı. Kaza sonrasında otomobilin sıkışan kapısı açılmayınca sürücü yan camdan dışarı çıktı.

Tokat'ta MOBESE kameralarına yansıyan kazalar VİDEO

HATALI SOLLAMA KAZA GETİRDİ

Çevreyolu ve Atatürk kavşağında meydana gelen maddi hasarlı kazalar, Akşemsettin Mahallesi'nde tali yoldan çıkan bir otomobilin motosiklet kuryesine çarpması, Erenler Mahallesi'nde hatalı sollama sonucu yaşanan kazalar da kameralara yansıdı.

DÖNÜŞ YAPAN OTOMOBİL REFÜJE ÇIKTI

Ayrıca rektörlük kavşağında refüje çıkan otomobil, Gülbahar Hatun Mahallesi'nde geri geri çıkarken bir araca çarparak bölgeden uzaklaşan minibüs, kültür merkezi kavşağında bir yaya kamyonetin çarpması görüntüleri de yer aldı.