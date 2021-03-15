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    Tokat'ta MOBESE kameralarına yansıyan kazalar

    Hatalı sollama, ışık ihlali ve dikkatsizlik yaralamalı kazaları da peşinde getirdi.
    • İHA
    • 15.03.2021 - 15:08
    • Güncelleme : 15.03.2021 - 15:21
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    Tokat'ta MOBESE kameralarına yansıyan kazalar

    Tokat’ta, sürücü hatalarından kaynaklanan yaralamalı ve maddi hasarlı trafik kazaları Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları ile görüntülendi.

    Şubat ayında gerçekleşen kazaların birçoğunun anlık dikkatsizlik sonucu gerçekleştiği görüldü.

    IŞIK İHLALİ YAPAN CİP OTOMOBİLLE ÇARPIŞTI

    Çevreyolu kavşağında gece saatlerinde kırmızı ışıkta geçen ciple bir otomobil çarpıştı. Kaza sonrasında otomobilin sıkışan kapısı açılmayınca sürücü yan camdan dışarı çıktı.

    Tokat'ta MOBESE kameralarına yansıyan kazalar VİDEO

    Tokat ta MOBESE kameralarına yansıyan kazalar #1

    HATALI SOLLAMA KAZA GETİRDİ

    Çevreyolu ve Atatürk kavşağında meydana gelen maddi hasarlı kazalar, Akşemsettin Mahallesi'nde tali yoldan çıkan bir otomobilin motosiklet kuryesine çarpması, Erenler Mahallesi'nde hatalı sollama sonucu yaşanan kazalar da kameralara yansıdı.

    Tokat ta MOBESE kameralarına yansıyan kazalar #2

    DÖNÜŞ YAPAN OTOMOBİL REFÜJE ÇIKTI

    Ayrıca rektörlük kavşağında refüje çıkan otomobil, Gülbahar Hatun Mahallesi'nde geri geri çıkarken bir araca çarparak bölgeden uzaklaşan minibüs, kültür merkezi kavşağında bir yaya kamyonetin çarpması görüntüleri de yer aldı.

    Tokat ta MOBESE kameralarına yansıyan kazalar #3

    Tokat ta MOBESE kameralarına yansıyan kazalar #4

    Tokat ta MOBESE kameralarına yansıyan kazalar #5

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