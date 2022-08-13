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    Tokat'ta motosiklet iki kadına çarptı

    Yolun karşısına geçmeye çalışan 2 yaya, motosikletin çarpması sonucu bir anda kendini yerde buldu. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
    • 13.08.2022 - 16:36
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    Tokat'ta motosiklet iki kadına çarptı

    Tokat’ın Turhal ilçesinde yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kadına hızla gelen motosiklet çarptı.

    İki kadını yola savurdu

    Çarpmanın etkisi ile yere düşen iki yaya, hafif şekilde yaralandı.

    Kaza, KGYS kameralarına saniye saniye yansıdı.

    Diğer yöne geçmek isterken çarptı

    Bir diğer kaza ise saat kulesi kavşağında meydana geldi.

    Kavşaktan diğer yöne geçmek isteyen otomobille hafif ticari araç çarptı.

    Takım çantası dağıldı

    Çarpmanın etkisi ile otomobilin arkasında bulunan takım çantası içindeki malzemeler, yola savruldu.

    Her iki kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

    Tokat'ta karışıya geçen yayalara motosiklet çarptı VİDEO

    Tokat ta motosiklet iki kadına çarptı #1

    Tokat ta motosiklet iki kadına çarptı #2

    Tokat ta motosiklet iki kadına çarptı #3


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