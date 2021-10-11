- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Tokat’ta nefes alamayan buzağıya, suni teneffüs yaptı
Tokat’ta nefes alamayan buzağıya, suni teneffüs yaptı
Almus ilçesi Kapıcı köyünün yaylasından yeni doğan buzağının nefes almadığını fark eden Şahbaz Gül, suni teneffüs yaparak hayvanın hayata tutunmasını sağladı.
- DHA
- 11.10.2021 - 16:06
- Güncelleme : 11.10.2021 - 16:23
Tokat’ın Almus ilçesine bağlı Kapıcı köyünün yaylasında Şahbaz Gül'e ait ineklerden biri, beklenenden 21 gün önce doğum yaptı.
Şahbaz Gül, yeni doğan buzağının, yerde hareketsiz bir şekilde yattığını görünce nefesini kontrol etti.
SU İLE MASAJ YAPTI
Hayvanın nefes almadığını anlayınca Şahbaz Gül, yeni doğan buzağıyı hayata döndürebilmek için suni teneffüs yapmaya başladı.
Şahbaz Gül, su ile masaj yaparak buzağıyı kendine getirmeye çalıştı.
Tokat’ta nefes alamayan buzağıya, suni teneffüs yaptı VİDEO
SAĞLIK DURUMU İYİ
Şahbaz Gül’ün yeni doğan buzağıyı hayatta tutma çabaları, köy sakinlerinden Selahattin Giden tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.
Kendine gelen buzağının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.