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    Tokat’ta nefes alamayan buzağıya, suni teneffüs yaptı

    Almus ilçesi Kapıcı köyünün yaylasından yeni doğan buzağının nefes almadığını fark eden Şahbaz Gül, suni teneffüs yaparak hayvanın hayata tutunmasını sağladı.
    • DHA
    • 11.10.2021 - 16:06
    • Güncelleme : 11.10.2021 - 16:23
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    Tokat’ta nefes alamayan buzağıya, suni teneffüs yaptı

    Tokat’ın Almus ilçesine bağlı Kapıcı köyünün yaylasında Şahbaz Gül'e ait ineklerden biri, beklenenden 21 gün önce doğum yaptı.

    Şahbaz Gül, yeni doğan buzağının, yerde hareketsiz bir şekilde yattığını görünce nefesini kontrol etti.

    SU İLE MASAJ YAPTI

    Hayvanın nefes almadığını anlayınca Şahbaz Gül, yeni doğan buzağıyı hayata döndürebilmek için suni teneffüs yapmaya başladı.

    Şahbaz Gül, su ile masaj yaparak buzağıyı kendine getirmeye çalıştı.

    Tokat’ta nefes alamayan buzağıya, suni teneffüs yaptı VİDEO

    SAĞLIK DURUMU İYİ

    Şahbaz Gül’ün yeni doğan buzağıyı hayatta tutma çabaları, köy sakinlerinden Selahattin Giden tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

    Kendine gelen buzağının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Tokat’ta nefes alamayan buzağıya, suni teneffüs yaptı #1

    Tokat’ta nefes alamayan buzağıya, suni teneffüs yaptı #2

    Tokat’ta nefes alamayan buzağıya, suni teneffüs yaptı #3

    Tokat’ta nefes alamayan buzağıya, suni teneffüs yaptı #4

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