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    Tokat'ta öğrencilerin öğretmen sevgisi kamerada

    Köy okulundaki öğrenciler, tayin olmasını bekledikleri beden eğitimi öğretmenlerini görünce, toplu halde yanına koştu. O anlar, güvenlik kamerası ile görüntülendi.
    • 15.09.2022 - 12:35
    • Güncelleme : 15.09.2022 - 13:13
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    Tokat'ta öğrencilerin öğretmen sevgisi kamerada

    Tokat’ın Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuşçu köyünde bulunan Kuşçu Köyü Ortaokulu, yürekleri ısıtan görüntülere sahne oldu.

    Okulda 11 yıldır görev yapan Hulusi Ulaşer (31), tatilde kendisini özleyen ve tayin olmasından endişe eden öğrencilerine okulun ilk günü sürpriz yapmak istedi.

    Beden eğitimi öğretmenlerini bekleyen öğrenciler, Ulaşer'i karşılarında görünce toplu halde yanına koştu.

    Öğrencilerin öğretmenlerini görür görmez yanına koşup sarıldıkları anlar, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

    “Haberim yoktu, hepsi gelip sarıldı”

    DHA’nın haberine göre; öğrencilerini çok sevdiğini belirten Hulusi Ulaşer, şu açıklamalarda bulundu:

    “3 aydır yaz tatilinden dolayı okula gelemiyorduk. 3 ay sonra öğrencilerimi gördüm. Okuldan giriş yaptığımda baktım, tüm öğrenciler üzerime doğru geliyor. Haberim yoktu, hepsi gelip sarıldı. Beni özlemişler, ben de onları çok özledim. Olay, bu şekilde gelişti. Bir şey demeden, istemsiz şekilde bana koşmaları; verdiğimiz emeğin, çabanın karşılığını aldığımızı gösteriyor. Bu da bizi mutlu ediyor. Duygularımızı belli edemiyoruz ama hepsini çok sevdiğimi, onların da bu sevgiye karşılık verdiğini görüntülerde herkes görüyor.”

    Tokat'ta öğrencilerin öğretmen sevgisi kamerada ViDEO

    Tokat ta öğrencilerin öğretmen sevgisi kamerada #1

    “Üzerimizde çok emeği var”

    6'ncı sınıf öğrencisi Elanur Sütütemiz (11) ise, "Öğretmenimizi çok seviyoruz. Çok özledik. Henüz 2'nci yılımıza girdik ama üzerimizde çok emeği var. Gitmesini istemedik. Zaten o da gitmedi. Gidecek diye çok korkuyorduk. Okula girdiği anda öğretmenimize koşarak, sarıldık. Sevdiğimiz için." diye konuştu.

    “O bizi çok seviyor, biz de onu çok seviyoruz”

    Umut Fatih Erağca (11) da "Bu okulda en sevdiğim derslerden bir tanesi, beden eğitimi. Beden eğitimi öğretmenim, Hulusi Hocamı 3 aydır görmüyordum. Onu çok özledim. Okula adım attığında, arkadaşlarımızla koşarak sarıldık. O bizi çok seviyor, biz de onu çok seviyoruz." dedi.

    Tokat ta öğrencilerin öğretmen sevgisi kamerada #2

    Tokat ta öğrencilerin öğretmen sevgisi kamerada #3

    Tokat ta öğrencilerin öğretmen sevgisi kamerada #4

    Tokat ta öğrencilerin öğretmen sevgisi kamerada #5


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