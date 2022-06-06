Petrol
119.8
0.07%
Euro
17.7623
0.94%
Dolar
16.564
0.91%
Altın
981.53
0.44%
Borsa
2648
1.80%
Bitcoin
521.080
4.47%
BTXN Coin
11.72
-12.60%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 21 C

    Tokat'ta ormanlık alanda bulunan cesette 'kayıp polis' şüphesi

    Tokat'ın Almus ilçesindeki bir ormanlık alanda, bir erkek cesedine ait olduğu belirlenen parçalar ele geçirildi. Ceset parçalarının, kayıp polis memuru Musa Tüzün’e ait olabileceği düşünülüyor.
    • 06.06.2022 - 20:42
    • Güncelleme : 06.06.2022 - 20:46
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Tokat'ta ormanlık alanda bulunan cesette 'kayıp polis' şüphesi

    Tokat’ın Almus ilçesinde TOKİ konutlarının yakınlarındaki ormanlık alanda ceset parçalarını vatandaşlar fark etti.

    Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye giden polis ekipleri inceleme başlattı. Erkek cesedine ait olduğu belirlenen parçalar incelenmek üzere Almus Devlet Hastanesine kaldırıldı.

    Kayıp polis memuru olabilir

    Cesedin 26 Ekim’de yıllık izne ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber almayan polis memuru Musa Tüzün’e (39) ait olduğunu değerlendiriliyor.

    İHA'ya göre, cesedin kime ait olduğunun DNA çalışmalarından sonra netlik kazanması bekleniyor.

    Tokat'ta ormanlık alanda bulunan cesette 'kayıp polis' şüphesi VİDEO

    Tokat ta ormanlık alanda bulunan cesette kayıp polis şüphesi #1

    Tokat ta ormanlık alanda bulunan cesette kayıp polis şüphesi #2


    İlginizi Çekebilir

    Osmaniye'de tünelden geçmek istemeyen kişi, ormanda kayboldu
    İç Haber

    Osmaniye'de tünelden geçmek istemeyen kişi, ormanda kayboldu

    Denizli'de sağanak yağış: 3 mahalle sular altında kaldı
    3. Sayfa

    Denizli'de sağanak yağış: 3 mahalle sular altında kaldı

    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla
    CoinPro

    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla

    Görüş Bildir