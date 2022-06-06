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- Tokat'ta ormanlık alanda bulunan cesette 'kayıp polis' şüphesi
Tokat'ta ormanlık alanda bulunan cesette 'kayıp polis' şüphesi
Tokat'ın Almus ilçesindeki bir ormanlık alanda, bir erkek cesedine ait olduğu belirlenen parçalar ele geçirildi. Ceset parçalarının, kayıp polis memuru Musa Tüzün’e ait olabileceği düşünülüyor.
- 06.06.2022 - 20:42
- Güncelleme : 06.06.2022 - 20:46
Tokat’ın Almus ilçesinde TOKİ konutlarının yakınlarındaki ormanlık alanda ceset parçalarını vatandaşlar fark etti.
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye giden polis ekipleri inceleme başlattı. Erkek cesedine ait olduğu belirlenen parçalar incelenmek üzere Almus Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kayıp polis memuru olabilir
Cesedin 26 Ekim’de yıllık izne ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber almayan polis memuru Musa Tüzün’e (39) ait olduğunu değerlendiriliyor.
İHA'ya göre, cesedin kime ait olduğunun DNA çalışmalarından sonra netlik kazanması bekleniyor.
Tokat'ta ormanlık alanda bulunan cesette 'kayıp polis' şüphesi VİDEO