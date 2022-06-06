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Tokat'ta ormanlık alanda bulunan cesette 'kayıp polis' şüphesi

Tokat'ta ormanlık alanda bulunan cesette 'kayıp polis' şüphesi

Tokat'ın Almus ilçesindeki bir ormanlık alanda, bir erkek cesedine ait olduğu belirlenen parçalar ele geçirildi. Ceset parçalarının, kayıp polis memuru Musa Tüzün’e ait olabileceği düşünülüyor.