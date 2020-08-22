Kontrolden çıkan otomobil ile tırın çarpıştığı feci kazada 3 kişi yaşamını yitirirken, 5 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Karlıyayla köyü yakınlarında, Köksal Kaya'nın kullandığı 60 RC 560 plakalı otomobil hızlı girdiği virajda kontrolden çıkıp, karşı yönden gelen Ayhan Gündüz'ün kullandığı 27 ACJ 605 plakalı tır ile çarpıştı.

3 ÖLÜ, 5 YARALI

Kazada, otomobil sürücüsü Köksal Kaya ile yanındaki Özlem Gürbüz ve Fatma Demir olay yerinde hayatını kaybederken, Yeşim Kuzucu, Nurgül Akpınar, Cansel Korkmaz ve Seda Yıldız ile tır şoförü Ayhan Gündüz yaralandı.

Yaralılar, kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Reşadiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Öte yandan, Köksal Kaya'nın ilçede tekstil atölyesi sahibi olduğu, kaza sırasında da otomobilde atölye çalışanlarının bulunduğu öğrenildi.

Tokat'ta otomobil ile tır çarpıştı VİDEO