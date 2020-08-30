Tokat’ta otomobil yatak odasına girdi: 2 yaralı

Kontrolden çıkan otomobilin yol kenarındaki evin yatak odasına girmesi sonucu 2 kişi yaralanırken, kazayla ilgili soruşturma açıldı.

Üzeyir Türk (23) yönetimindeki 60 AAJ 190 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu Tokat’ın Erbaa ilçesi Erek Mahallesi Karayaka Bulvarı’nda yoldan çıktı.

Kaldırımı da aşan otomobil, Hayri Akbulut'a ait yol kenarındaki eve çarptı.

YATAK ODASINA GİRDİ

Kazada evin yatak odasının duvarını yıkıp, içeri giren otomobilin sürücüsüyle, kaza sırada evde bulunan Ahmet Can Çelik (19) yaralandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.