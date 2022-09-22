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    Tokat’ta, otomobilin yolda yürüyen kadına çarptığı anlar kamerada

    Yol kenarında yürüyen kadına çarpan otomobil, durmadan yoluna devam etti. Yaşanan kaza, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
    • 22.09.2022 - 16:59
    • Güncelleme : 22.09.2022 - 17:37
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    Tokat’ta, otomobilin yolda yürüyen kadına çarptığı anlar kamerada

    Tokat’ta, kent merkezindeki Zekai Gümüşdiş Bulvarı üzerinde dün sabah saatlerinde seyir halinde olan M.E.K.(18) yönetimindeki otomobil, arkadaşıyla birlikte yol kenarında yürüyen Cennet Gül Demircan'a çarptı.

    Otomobil kazanın ardından yoluna devam etti.

    Kaza anları kamera

    Demircan’a ilk müdahale, çevredeki vatandaşlar tarafından yapıldı. Kaza anları, çevredeki güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

    Sağlık durumu iyi

    DHA’nın haberine göre; sağlık ekipleri tarafından Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve bacağından yaralanan Demircan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Otomobil sürücüsü hakkında işlem başlatıldı.

    Tokat’ta, otomobilin yolda yürüyen kadına çarptığı anlar kamerada VİDEO

    Tokat’ta, otomobilin yolda yürüyen kadına çarptığı anlar kamerada #1

    Tokat’ta, otomobilin yolda yürüyen kadına çarptığı anlar kamerada #2


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