Tokat'ta para kavgasında lokanta sahibi bıçaklanarak öldürüldü

40 yaşındaki işletmeci husumetlisi tarafından para yüzünden öldürülürken, katil zanlısı gözaltına alındı.

Tokat’ın Turhal ilçesi, Cumhuriyet Caddesi Erkan Kavşağı karşısındaki lokantayı işleten evli 1 çocuk babası Murat Kaplan (40), daha önce yanında çalışan ve bir süre sonra kendi lokantasını açan 32 yaşındaki Emre Akın'ın iş yerine gitti.

PARA YÜZÜNDEN TARTIŞMA ÇIKTI

Aralarında para meselesi nedeniyle husumet bulunan Murat Kaplan ve Emre Akın, tartışmaya başladı.

Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucu Emre Akın, Murat Kaplan'ı lokantanın önünde bıçaklayarak yaraladı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Turhal Devlet Hastanesine kaldırılan Murat Kaplan doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Şüpheli Emre Akın polis ekiplerince gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.