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    Tokat'ta parkta karşılaştığı husumetlisini tabancayla öldürdü

    Tokat'ın Turhal ilçesinde husumetlisi 52 yaşındaki Coşkun Y. tarafından parkta silahlı saldırıya uğrayan 36 yaşındaki Reşit Savaş, hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 30.01.2022 - 18:50
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    Tokat'ta parkta karşılaştığı husumetlisini tabancayla öldürdü

    Saat 15.00 sıralarında Turhal'ın Müftü Mahallesi'ndeki Milli Egemenlik Parkı'nda yaşanan olayda, icradan satın alınan bir ahır nedeniyle aralarında husumet bulunan Reşit Savaş ile ahırın eski sahibi Coşkun Y., parkta karşılaştı.

    HAYATINI KAYBETTİ

    Coşkun Y., üzerinde taşıdığı tabanca ile Savaş'a ateş ederek yaraladı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri mermilerden biri başına isabet eden Savaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

    Savaş'ın cansız bedeni otopsi için Turhal Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayın ardından kaçan şüpheli Coşkun Y., polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Tokat ta parkta karşılaştığı husumetlisini tabancayla öldürdü #1

    Tokat ta parkta karşılaştığı husumetlisini tabancayla öldürdü #2


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