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    Tokat'ta sağanak: Bazı evleri su bastı

    Zile ilçesinde etkili olan sağanak sonrası bazı evlerin bodrum katları su altında kaldı.
    • 13.06.2022 - 01:54
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    Tokat'ta sağanak: Bazı evleri su bastı

    Tokat'ın Zile ilçesinde saat 22.00'de başlayan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

    Yaklaşık 2 saat süren yağış sonrasında yollarda su birikintileri oluşurken, bazı evleri su bastı.

    Sağanak nedeniyle ekili tarım arazileri de zarar gördü.

    Belediye, su basan evlerde tahliyeye başladı

    DHA'nın haberine göre; su basan evlerde ise Zile Belediyesi İtfaiye ekipleri evlerdeki suların tahliyesi için çalışma başlattı.

     

    Tokat ta sağanak: Bazı evleri su bastı #1

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