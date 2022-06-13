Tokat'ta sağanak: Bazı evleri su bastı

Tokat'ta sağanak: Bazı evleri su bastı

Zile ilçesinde etkili olan sağanak sonrası bazı evlerin bodrum katları su altında kaldı.

Tokat'ın Zile ilçesinde saat 22.00'de başlayan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Yaklaşık 2 saat süren yağış sonrasında yollarda su birikintileri oluşurken, bazı evleri su bastı.

Sağanak nedeniyle ekili tarım arazileri de zarar gördü.

Belediye, su basan evlerde tahliyeye başladı

DHA'nın haberine göre; su basan evlerde ise Zile Belediyesi İtfaiye ekipleri evlerdeki suların tahliyesi için çalışma başlattı.