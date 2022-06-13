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- Tokat'ta sağanak: Bazı evleri su bastı
Tokat'ta sağanak: Bazı evleri su bastı
Zile ilçesinde etkili olan sağanak sonrası bazı evlerin bodrum katları su altında kaldı.
- 13.06.2022 - 01:54
Tokat'ın Zile ilçesinde saat 22.00'de başlayan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Yaklaşık 2 saat süren yağış sonrasında yollarda su birikintileri oluşurken, bazı evleri su bastı.
Sağanak nedeniyle ekili tarım arazileri de zarar gördü.
Belediye, su basan evlerde tahliyeye başladı
DHA'nın haberine göre; su basan evlerde ise Zile Belediyesi İtfaiye ekipleri evlerdeki suların tahliyesi için çalışma başlattı.