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- Tokat’ta sahte marka operasyonunda esnafla polis arasında arbede
Tokat’ta sahte marka operasyonunda esnafla polis arasında arbede
- İHA
- 30.07.2021 - 16:39
- Güncelleme : 30.07.2021 - 16:55
Tokat’ın merkez ilçesine bağlı Semerkant Mahallesi'nde ünlü markaların taklit ürünlerini sattığı tespit edilen iş yerlerine, polis ekipleri tarafından marka avukatı eşliğinde baskın düzenledi.
Düzenlenen baskınlardan haberdar olan bazı esnaflar, kepenk kapatarak iş yerlerinin önünden ayrılmadı.
Pandemi döneminde mağdur olduklarını belirten esnaf, iş yerlerine polisin girmesini engelledi.
Esnaf, operasyonların ürünleri satanlara değil üretenlere yapılmasını istedi.
ÇEVİK KUVVET EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
Olay yerine çevik kuvvet ekipleri sevk edildi.
İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ercüment Cihan'ın esnafın iş yerinin önünden ayrılması isteğine esnaf karşı çıkınca, çevik kuvvet ekipleri kalkan yardımı ile esnafı iş yerlerinin önünden uzaklaştırmak için müdahalede bulundu.
Çıkan arbedede polis, biber gazı kullanarak kalabalığı dağıttı.
ÇALIŞMA BAŞALTILDI
5 esnaf, ifadesi alınmak üzere gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.
Polis ekipleri, çilingir yardımı ile iş yerinin kapısının açılması için çalışma başlattı.