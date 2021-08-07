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    Tokat'ta saman balyalarındaki yangın evlere sıçradı

    Saman balyalarından sıçrayan yangında 1 ev tamamen yanarken, 1 evin ise çatısı yandı. Vatandaşlar yangını kendi imkanları ile söndüremeyince, itfaiye ekiplerine haber verdi.
    • İHA
    • 07.08.2021 - 17:59
    • Güncelleme : 07.08.2021 - 18:25
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    Tokat'ta saman balyalarındaki yangın evlere sıçradı

    Tokat'ın Erbaa ilçesi Endikpınar köyünde, bir evin önünde bulunan saman balyalarında yangın çıktı.

    Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, balyalardaki yangın evlere sıçradı.

    Yangın nedeniyle Hüseyin Keskin isimli vatandaşa ait olduğu belirlenen tek katlı ev küle dönerken, bir evde ise maddi hasar meydana geldi.

    1 SAAT SONRA YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

    Köylüler kendi imkanları ile yangını söndüremeyince, itfaiye ekiplerine haber verdi. Bu sırada alevler büyüyerek, 3 katlı evin çatısını sardı.

    Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınarak, söndürüldü. Jandarma ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı.

    Tokat ta saman balyalarındaki yangın evlere sıçradı #1

    Tokat ta saman balyalarındaki yangın evlere sıçradı #2

    Tokat ta saman balyalarındaki yangın evlere sıçradı #3

    Tokat ta saman balyalarındaki yangın evlere sıçradı #4

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