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    Tokat'ta şehir merkezinden geçen koyun sürüsü trafiği durdurdu

    Tokat'ta yayladan dönen koyun sürüsünün ana caddeden geçişi sırasında kısa süreli trafik durdu.
    • 17.10.2022 - 21:38
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    Tokat'ta şehir merkezinden geçen koyun sürüsü trafiği durdurdu

    Sivas'ın Dumanlı yaylasında yazı geçiren koyun sürüsü sonbahar ile birlikte Tokat'a dönüş yoluna geçti.

    Yaklaşık 6 günde kente ulaşan sürü tarihi Behzat Bulvarı'ndan geçti. Çobanın arkasından yüzlerce koyunun caddede ilerlemesi ilginç görüntüler oluşturdu.

    Cumhuriyet Meydanı Gaziosmanpaşa Bulvarından koyun sürüsünün karşı tarafa geçişi sırasında polis ekipleri trafiği durdurdu. Koyunlara yol veren sürücüler bir süre sürünün ilerlemesini bekledi.

    Her yıl yaşanıyor

    Yoldan karşı yöne geçen sürü ağılın yolunu tuttu. Hayvancılık yapan Burak Altuntaş, sonbaharla birlikte yayladan köye göçün başladığını söyledi.

    İHA'nın haberine göre Tokat'ta alışıla gelmiş olan manzaranın her yıl yaşandığını belirten Altuntaş, yorucu geçen yolculuğun ardından sürünün şehre ulaştığını belirtti.

    Tokat ta şehir merkezinden geçen koyun sürüsü trafiği durdurdu #1

    Tokat ta şehir merkezinden geçen koyun sürüsü trafiği durdurdu #2

    Tokat ta şehir merkezinden geçen koyun sürüsü trafiği durdurdu #3

    Tokat ta şehir merkezinden geçen koyun sürüsü trafiği durdurdu #4


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