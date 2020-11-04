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    Tokat’ta şehitlik duvarına çarpan motosiklet sürücüsü öldü

    35 yaşındaki sürücünün motosikletinin kontrolünü kaybettiği, bu nedenle kazaya karıştığı öğrenildi.
    • DHA
    • 04.11.2020 - 07:20
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    Tokat’ta şehitlik duvarına çarpan motosiklet sürücüsü öldü

    Tokat’ın Erbaa ilçesi Şehit Polis Birol Yavuz Caddesi’nde plakasız motosikletiyle ilerleyen 35 yaşındaki Kamil Köybaşı, şehir mezarlığı yakınlarında motosikletinin kontrolünü kaybetti.

    İlçe şehitliğinin bahçe duvarına çarpan Köybaşı yaralandı.

    HASTANEDE KURTARILAMADI

    Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi.

    Köybaşı ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı Erbaa Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

    Tokat’ta şehitlik duvarına çarpan motosiklet sürücüsü öldü #1

    Tokat’ta şehitlik duvarına çarpan motosiklet sürücüsü öldü #2

    Tokat’ta şehitlik duvarına çarpan motosiklet sürücüsü öldü #3

    Tokat’ta şehitlik duvarına çarpan motosiklet sürücüsü öldü #4

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