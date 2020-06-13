Tokat'ta serinlemek için girdiği Kelkit Çayı’nda boğuldu

16 yaşındaki lise öğrencisi boğularak hayatını kaybederken, acı haberi alan aile sinir krizleri geçirdi.

Lise 1'inci sınıf öğrencisi 16 yaşındaki Efe Yasin Altıparmak, 5 arkadaşıyla birlikte Tokat’ın Niksar ilçesindeki Kelkit Çayı kıyısına gitti.

Altıparmak, kum ocaklarının bulunduğu bölgeden serinlemek için suya girdi.

Ancak bir ayağı su dibindeki balçığa saplanan liseli genç çırpınmaya başlarken, arkadaşları 112 Acil ile jandarmayı aradı. Ancak bir süre sonra Efe Yasin Altınparmak, gözden kayboldu.

AİLESİ SİNİR KRİZLERİ GEÇİRDİ

Gelen jandarma ve AFAD ekipleri, suda Altıparmak'ın cansız bedenini buldu. Acı haberi alıp gelen aile üyeleri sinir krizleri geçirdi. Liselinin cenazesi Niksar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.