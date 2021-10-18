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    Tokat’ta servis minibüsü kamyonet ile çarpıştı: 2 ölü, 11 yaralı

    Reşadiye ilçesinde, Mevlüt Karaca idaresindeki servis minibüsü ile Dursun Can yönetimindeki kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.
    • DHA
    • 18.10.2021 - 17:54
    • Güncelleme : 18.10.2021 - 17:56
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    Tokat’ta servis minibüsü kamyonet ile çarpıştı: 2 ölü, 11 yaralı

    Tokat’ta, Reşadiye-Aybastı karayolu üzerinde Karataş köyü istikametine seyir halinde olan Mevlüt Karaca yönetimindeki servis minibüsü, saat 11.30 sıralarında, karşı yönden gelen Reşadiye Kayalık Mahallesi Muhtarı Dursun Can'ın kullandığı kamyonetle çarpıştı.

    İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

    BİRİ HASTANE DİĞERİ OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

    Minibüste bulunan yolculardan Emine Yıldırım (60) olay yerinde yaşamını yitirirken, Mehmet Tekin isimli bir vatandaş ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

    Tokat’ta servis minibüsü kamyonet ile çarpıştı: 2 ölü, 11 yaralı VİDEO

    YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

    Her iki araçta bulunan toplam 11 kişi yaralandı.

    Yaralılar, ambulanslara alınarak Reşadiye ve Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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