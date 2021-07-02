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Tokat’ta sıcaktan asfalt eridi
37 dereceye yükselen hava sıcaklığı nedeniyle karayolunda eriyen asfalt, araçlara ve vatandaşlara zor anlar yaşattı.
- İHA
- 02.07.2021 - 16:46
- Güncelleme : 02.07.2021 - 16:57
Tokat-Almus karayolu Gümenek mevkisinde sıcak hava nedeniyle yoldaki zift tabakası eridi.
Eriyen bölgede yolun kayganlaşması nedeni ile araçlar ilerlemekte güçlük çekti.
Yaklaşık 4 kilometrelik kısımda eriyen asfalt trafiği olumsuz yönde etkiledi. Sıcaktan asfaltı eriyen yola karayolları ekipleri tarafından belirli aralıklarla mıcır tozu atıldı.
YAYALAR ASFALTA YAPIŞTI
Bölge sakinlerinden Muharrem Cem, yolun karşısına geçmek isterken eriyen asfalta terliği yapıştığını belirterek, “Yoldan geçerken terlik asfalta yapıştı, yolun ortasında kaldım. Neyse ki araç gelmiyordu. Terlik koptu, yolda kaldım. Asfaltın erimesi trafik açısından tehlike oluşturuyor” dedi.