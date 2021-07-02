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    Tokat’ta sıcaktan asfalt eridi

    37 dereceye yükselen hava sıcaklığı nedeniyle karayolunda eriyen asfalt, araçlara ve vatandaşlara zor anlar yaşattı.
    • İHA
    • 02.07.2021 - 16:46
    • Güncelleme : 02.07.2021 - 16:57
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    Tokat’ta sıcaktan asfalt eridi

    Tokat-Almus karayolu Gümenek mevkisinde sıcak hava nedeniyle yoldaki zift tabakası eridi.

    Eriyen bölgede yolun kayganlaşması nedeni ile araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

    Yaklaşık 4 kilometrelik kısımda eriyen asfalt trafiği olumsuz yönde etkiledi. Sıcaktan asfaltı eriyen yola karayolları ekipleri tarafından belirli aralıklarla mıcır tozu atıldı.

    YAYALAR ASFALTA YAPIŞTI

    Bölge sakinlerinden Muharrem Cem, yolun karşısına geçmek isterken eriyen asfalta terliği yapıştığını belirterek, “Yoldan geçerken terlik asfalta yapıştı, yolun ortasında kaldım. Neyse ki araç gelmiyordu. Terlik koptu, yolda kaldım. Asfaltın erimesi trafik açısından tehlike oluşturuyor” dedi.

    Tokat’ta sıcaktan asfalt eridi #1

    Tokat’ta sıcaktan asfalt eridi #2

    Tokat’ta sıcaktan asfalt eridi #3

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