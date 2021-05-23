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- Tokat’ta taksi ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Tokat’ta taksi ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Erbaa'da, taksi ile otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.
- DHA
- 23.05.2021 - 23:00
Tokat'ın Erbaa ilçesine bağlı İverönü köyü yakınlarında, İverönü köyünden Erbaa istikametine seyir halinde olan Mustafa Çınar (32) yönetimindeki otomobil karşı yönden gelen İsmail Yılmaz (46) yönetimindeki taksi ile çarpıştı.
6 KİŞİ YARALANDI
Kazada araçların sürücüleriyle birlikte Umut Erarslan (33), Salih Erarslan (26), Fevzi Çınar (64) ve Alaattin Demir (52) yaralandı.
Yaralılar ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.