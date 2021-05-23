Euro
10.2593
-0.02%
Dolar
8.4154
0.42%
Altın
509.13
0.65%
Borsa
1.452
0.14%
Bitcoin
288.167
-11.32%
EXEN Coin
36.51
-9.22%
17ºC
İstanbul
Açık 17 C

    Tokat’ta taksi ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

    Erbaa'da, taksi ile otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.
    • DHA
    • 23.05.2021 - 23:00
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Tokat’ta taksi ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

    Tokat'ın Erbaa ilçesine bağlı İverönü köyü yakınlarında, İverönü köyünden Erbaa istikametine seyir halinde olan Mustafa Çınar (32) yönetimindeki otomobil karşı yönden gelen İsmail Yılmaz (46) yönetimindeki taksi ile çarpıştı.

    6 KİŞİ YARALANDI

    Kazada araçların sürücüleriyle birlikte Umut Erarslan (33), Salih Erarslan (26), Fevzi Çınar (64) ve Alaattin Demir (52) yaralandı.

    Yaralılar ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

    Tokat’ta taksi ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı #1

    Tokat’ta taksi ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı #2

    Tokat’ta taksi ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı #3

    Tokat’ta taksi ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı #4

    Tokat’ta taksi ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı #5

    Tokat’ta taksi ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı #6

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir