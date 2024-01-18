Tokat'ta tıra saplanan otomobilin sürücüsü sıkıştı

İHA
Tokat'ın Erbaa ilçesinde kırmızı ışık nedeniyle yavaşlayan Abdulvahap O. (48) idaresindeki tıra arkadan gelen Kadir D. (21) yönetimindeki otomobil ok gibi saplandı.
Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Hurdaya dönen otomobilde sıkışan otomobil sürücüsü Kadir D., itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı.
Hayati tehlikesi yok
Ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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