Euro
10.2034
0.93%
Dolar
8.3576
0.55%
Altın
501.21
0.45%
Borsa
1.461
0.48%
Bitcoin
364.623
-1.68%
EXEN Coin
41.00
2.65%
19ºC
İstanbul
Çok bulutlu 19 C

    Tokat'ta traktör kabininde ölü olarak bulundu

    Tokat'ta yaşayan Halil Eryiğit'in cansız bedeni traktör kabininde bulunurken, ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılacak.
    • İHA
    • 18.05.2021 - 17:09
    • Güncelleme : 18.05.2021 - 17:10
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Tokat'ta traktör kabininde ölü olarak bulundu

    Yeşilyurt ilçesinde yoldan sapan traktörü fark eden köylüler, içeride Eryiğit'in olduğunu görünce jandarmaya haber verdi.

    İKİ KEZ ANJİYO OLDU

    Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalede Eryiğit'in öldüğü anlaşıldı. Olay yeri ekipleri incelemesinin ardından cenaze, Yeşilyurt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Selahattin Eryiğit ise amcasının oğlu Halil Eryiğit’in daha önce iki kez anjiyo olduğunu kaydetti. Şahsın kesin ölüm nedeninin otopsi işlemlerinin ardından netlik kazanması bekleniyor. Olayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.

    Tokat ta traktör kabininde ölü olarak bulundu #1

    Tokat ta traktör kabininde ölü olarak bulundu #2

    Tokat ta traktör kabininde ölü olarak bulundu #3

    Tokat ta traktör kabininde ölü olarak bulundu #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir