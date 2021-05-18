Tokat'ta traktör kabininde ölü olarak bulundu

Tokat'ta yaşayan Halil Eryiğit'in cansız bedeni traktör kabininde bulunurken, ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılacak.

Yeşilyurt ilçesinde yoldan sapan traktörü fark eden köylüler, içeride Eryiğit'in olduğunu görünce jandarmaya haber verdi.

İKİ KEZ ANJİYO OLDU

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalede Eryiğit'in öldüğü anlaşıldı. Olay yeri ekipleri incelemesinin ardından cenaze, Yeşilyurt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Selahattin Eryiğit ise amcasının oğlu Halil Eryiğit’in daha önce iki kez anjiyo olduğunu kaydetti. Şahsın kesin ölüm nedeninin otopsi işlemlerinin ardından netlik kazanması bekleniyor. Olayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.