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- Tokat'ta yalnız yaşayan adamın cansız bedeni su kuyusunda bulundu
Tokat'ta yalnız yaşayan adamın cansız bedeni su kuyusunda bulundu
Zile ilçesinde tek başına yaşayan Şenol Duğan'ın (47) cansız bedeni su kuyusunda bulundu.
- İHA
- 16.11.2021 - 02:29
Tokat’ın Zile ilçesine bağlı Orta Mahallede tek başına yaşayan Şenol Duğan’dan (47) haber alamayan ev sahibi itfaiyeye ihbarda bulundu.
İhbar üzerine ev ve çevresinde arama yapan ekipler su kuyusunda inceleme yaptı.
CANSIZ BEDENİ SU KUYUSUNDA BULUNDU
Şahsın cansız bedenini su kuyusunda bulan ekipler AFAD ekiplerine haber verdi.
AFAD ekiplerinin çalışması sonucu Duğan’ın cansız bedeni bulunduğu yerden çıkartılarak otopsi yapılmak üzere Zile Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
ODASININ DUVARINDA NOT BULUNDU
Şahsın odasında yapılan aramada duvara yapıştırılmış vaziyette not kağıdı buldu. Cumhuriyet Savcısının talimatı üzerine polis ekipleri şahsın intihar etme şüphesi üzerine soruşturma başlattı.
Duğan’ın evinde beslediği 3 köpek ile 2 kedi ise sahipsiz kaldı.