Tokat’ta yangın: Ev ve samanlık küle döndü

Tokat’ın Zile ilçesine bağlı Özyurt köyünde meydana gelen yangın paniğe yol açtı. Mehmet Koç’a ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek çevreye yayıldı.

ALEVLER SAMANLIĞA SIÇRADI

Evde başlayan yangın, bitşiğindeki samanlığa da sıçrayınca alevler hızla büyüdü. Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YANGIN GÜÇLÜKLE KONTROL ALTINA ALINDI

Yoğun müdahale sonucu yangın kontrol altına alındı ve çevredeki diğer evlere sıçraması önlendi. Ancak ev ve samanlık tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla ekipler tarafından inceleme başlatıldı. Olayda can kaybı yaşanmazken, büyük çapta maddi hasar meydana geldi.