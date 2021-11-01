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    Tokat’ta, yangın söndürme tüpünün içinden uyuşturucu çıktı

    Erbaa ilçesinde şüpheli bir araçta yapılan aramalarda, yangın söndürme tüpünün içine zulalanmış uyuşturucu madde ele geçirildi.
    • İHA
    • 01.11.2021 - 13:18
    • Güncelleme : 01.11.2021 - 13:26
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    Tokat’ta, yangın söndürme tüpünün içinden uyuşturucu çıktı

    Tokat’ta uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız sürüyor.

    Yapılan çalışmalar kapsamında Erbaa ilçesinde, Tokat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şüpheli bir araç tespit edildi.

    Yakalanan araçta didik didik arama yapan ekipler, araç içinde bulunan yangın söndürme tüpünden şüphelendi.

    İSPİRAL YARDIMIYLA TÜPÜN İÇİ AÇILDI

    Tüp ispiral yardımıyla açılınca, içinden 235,15 gram bonzai ve 201 adet ecstasy hap olduğu görüldü.

    Tokat’ta, yangın söndürme tüpünün içinden uyuşturucu çıktı VİDEO

    ADLİ İŞLEM YAPILDI

    Olayla bağlantılı olduğu belirlenen 1 şüpheli hakkında, ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak’ suçundan adli işlem yapıldı.

    Tokat’ta, yangın söndürme tüpünün içinden uyuşturucu çıktı #1

    Tokat’ta, yangın söndürme tüpünün içinden uyuşturucu çıktı #2

    Tokat’ta, yangın söndürme tüpünün içinden uyuşturucu çıktı #3

    Tokat’ta, yangın söndürme tüpünün içinden uyuşturucu çıktı #4

    Tokat’ta, yangın söndürme tüpünün içinden uyuşturucu çıktı #5

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