Tokat'ta yaşlı adamın 17 bin lirası çalındı

Yardım bahanesiyle girdikleri evde yaşlı adamın yatağının altında sakladığı 17 bin lirasını çalan hırsızlar, kayıplara karıştı.

Tokat merkeze bağlı Ormanbeyli köyünde ikamet eden İbrahim Akdemir (87) Şerife Akdemir (86) çifti birikimlerini dolandırıcılara kaptırdı.

Köye gelerek yardım bahanesiyle yaşlı adamın yaşadığı tek katlı eve giren iki kişi Akdemir’den nüfus cüzdanını istedi.

Şahıslarla birlikte odasında giren yaşlı adam yatağının altına sakladığı cüzdanından kimliğini verdi.

BİRİ OYALADI, DİĞERİ CÜZDANI ÇALDI

Şüphelilerden birisi yaşlı adamı meşgul ederken, cüzdanın yerini öğrenen diğer kişi odaya girerek cüzdanı çaldı. Şüphelilerin evden ayrılmasının ardından yatağının altındaki cüzdanı kontrol eden yaşlı adam ise neye uğradığını şaşırdı.

HIRSIZLARIN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Cüzdanı ile birlikte 17 bin lirası çalınan yaşlı adam jandarmaya ihbarda bulundu. Köyde görgü tanıklarının ifadesi doğrultusunda şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

BİRİKİMİNİN ÇALINMASININ ÜZÜNTÜSÜNÜ YAŞIYOR

Eşi Alzheimer hastası olan 4 çocuk babası yaşlı adam yaşlı adam, birikimlerinin çalınmasının üzüntüsünü yaşıyor. Akdemir, başka bir gelirinin olmadığını ifade ederek, “Ben devletin verdiği maaşla geçiniyorum, yaşlı olduğum için çalışamıyorum. Bir an önce hırsızların bulunarak, cezasını çekmesini istiyorum.” diye konuştu.

“HELAL OLUR MU?”

Yaşlı adamın aynı köyde yaşayan kızı Aysel Demirci, yaşanan hırsızlık olayına tepkisini dile getirerek, “Böyle iki tane mazlum kişiyi kandırıp da parasını yemek insana yakışır mı, helal olur mu? Nasıl vicdanları çeker? Babamız olarak biz bile beş kuruşunu almak istemiyoruz. 65 yaş aylığını biriktirmişti, hastam var lazım olur diye.” dedi.