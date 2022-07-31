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    Tokat'ta yolun karşısına geçen kadın aracın altında can verdi

    Yolun karşısına geçmek isteyen 61 yaşındaki yaşlı kadın, kendisine doğru gelen otomobilin altında kaldı. Hastaneye kaldırılan yaralı, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
    • 31.07.2022 - 15:04
    • Güncelleme : 31.07.2022 - 15:05
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    Tokat'ta yolun karşısına geçen kadın aracın altında can verdi

    Tokat-Sivas karayolunun Çamlıbel mevkiinde korkunç kaza yaşandı.

    Yaşanan olayda, M.K. idaresindeki 58 ACE 846 plakalı otomobil, yaya olarak yolun karşısına geçmek isteyen Zöhre Topaç'a (61) çarptı.

    Yaşlı kadın kurtarılamadı

    Çarpmanın etkisiyle kazada ağır yaralanan yaşlı kadın, ambulansla Tokat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

    İHA'nın aktarımına göre, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Topaç hayatını kaybetti.

    O anlar kamerada

    Bir diğer yandan, cana mal olan kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

    Tokat'ta yolun karşısına geçen kadın aracın altında can verdi VİDEO


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