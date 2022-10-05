Tokat’ta zurna cinayetinde zanlı soruları cevapsız bıraktı

Yaşlı adamdan borç aldı, borcunu ödeyemedi borcuna karşılık zurnasına el konulunca gerginlik ve tartışma çıktı, olay cinayetle sonuçlandı.

Tokat'ın Niksar İlçesinin Çay köyünde meydana gelen esrarengiz olayda, yalnız başına yaşayan 80 yaşındaki Rıza Saban evinde ölü olarak bulundu.

Yaşlı adamın cansız bedeni üzerinde yapılan incelemeler sonucu, kafasına balta ile vurulmak suretiyle öldürüldüğü tespit edildi. Niksar İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi dedektifleri tarafından yapılan detaylı araştırma sonucu olayın faili olduğu belirlenen T.K. (40), gözaltına alındı.

Şüpheli T.K. verdiği ifadesinde, kendisinin Rıza Saban'a olan borcu olduğunu ve yaşlı adamın zurnasına el koyduğunu, zurnasını almak için evine gittiğinde aralarında çıkan gerginliğin tartışmaya dönmesi sonucu Rıza Saban'ı öldürdüğünü ifade etti.

Zanlı basın mensuplarının sorularını cevapsız bıraktı

Cinayet zanlısı, yapılan işlemlerin ardından Niksar Adliyesine sevk edildi.

Şahıs, basın mensuplarının "Cinayeti neden işlediniz?" şeklindeki sorularına karşı herhangi bir cevap vermedi.

Öldürülen yaşlı adamla cinayet zanlısı aynı karede poz vermişti

7 çocuk babası olan Saban’ın cansız bedeni ise otopsi işlemleri için Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İHA'nın haberine göre, olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Öldürülen yaşlı adamın davul, cinayet zanlısının ise zurna çaldığı görüntüler sosyal medyada yer aldı.