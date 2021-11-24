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    Tokat'taki kazada araçtan fırlayan adam, hayatını kaybetti

    Hafif ticari araca arkadan çarpan minibüsten yola fırlayan 30 yaşındaki Mesut Deniz, kurtarılamadı.
    • DHA
    • 24.11.2021 - 13:16
    • Güncelleme : 24.11.2021 - 13:18
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    Tokat'taki kazada araçtan fırlayan adam, hayatını kaybetti

    Saat 09.30 sıralarında, Tokat Erbaa-Niksar kara yolu Tepekışla Hidroelektrik Santrali yakınında kaza meydana geldi.

    İstanbul'dan Erzincan'a giden Alparslan Can (78) yönetimindeki 34 BLP 372 plakalı minibüs, önündeki Ferzande Tekin (23) yönetimindeki 34 FE 0484 hafif ticari araca çarptı.

    ARAÇTAN ÇIKIP YOLA SAVRULDU

    Kaza sırasında minibüsün arka kısmında uyuyan 30 yaşındaki Mesut Deniz, araçtan fırlayarak yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, Deniz’in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

    KURTARILAMADI

    Mesut Deniz'in cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Erbaa Devlet Hastanesi morguna konuldu.

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