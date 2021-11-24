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- Tokat'taki kazada araçtan fırlayan adam, hayatını kaybetti
Tokat'taki kazada araçtan fırlayan adam, hayatını kaybetti
Hafif ticari araca arkadan çarpan minibüsten yola fırlayan 30 yaşındaki Mesut Deniz, kurtarılamadı.
- DHA
- 24.11.2021 - 13:16
- Güncelleme : 24.11.2021 - 13:18
Saat 09.30 sıralarında, Tokat Erbaa-Niksar kara yolu Tepekışla Hidroelektrik Santrali yakınında kaza meydana geldi.
İstanbul'dan Erzincan'a giden Alparslan Can (78) yönetimindeki 34 BLP 372 plakalı minibüs, önündeki Ferzande Tekin (23) yönetimindeki 34 FE 0484 hafif ticari araca çarptı.
ARAÇTAN ÇIKIP YOLA SAVRULDU
Kaza sırasında minibüsün arka kısmında uyuyan 30 yaşındaki Mesut Deniz, araçtan fırlayarak yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, Deniz’in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
KURTARILAMADI
Mesut Deniz'in cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Erbaa Devlet Hastanesi morguna konuldu.