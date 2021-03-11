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    Tokat'taki müteahhit, elektrik akımına kapılıp vefat etti

    İnşaata beton döktüğü sırada kopan elektrik kablosundan gelen akıma kapılan müteahhit, 57 yaşında hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 11.03.2021 - 13:33
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    Tokat'taki müteahhit, elektrik akımına kapılıp vefat etti

    Dün Tokat'ın Erbaa ilçesindeki Mevlana Mahallesi Aytaç Caddesi’nde bir inşaatın müteahhitliğini yapan Selami Şenol, beton döküldüğü sırada elektrik direğindeki kablonun kopması sonucu akıma kapıldı.

    Şenol için ihbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

    HAYATINI KAYBETTİ

    Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Selami Şenol, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Tokat taki müteahhit, elektrik akımına kapılıp vefat etti #1

    Tokat taki müteahhit, elektrik akımına kapılıp vefat etti #2

    Tokat taki müteahhit, elektrik akımına kapılıp vefat etti #3

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