Tokat'taki müteahhit, elektrik akımına kapılıp vefat etti

Tokat'taki müteahhit, elektrik akımına kapılıp vefat etti

İnşaata beton döktüğü sırada kopan elektrik kablosundan gelen akıma kapılan müteahhit, 57 yaşında hayatını kaybetti.

Dün Tokat'ın Erbaa ilçesindeki Mevlana Mahallesi Aytaç Caddesi’nde bir inşaatın müteahhitliğini yapan Selami Şenol, beton döküldüğü sırada elektrik direğindeki kablonun kopması sonucu akıma kapıldı.

Şenol için ihbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Selami Şenol, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.









