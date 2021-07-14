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    Tokat'tan hasta götüren ambulansta çıkan yangını şoför söndürdü

    Hasta sevk eden ambulansın motorunda çıkan yangına, ambulans şoförü tarafından müdahale edildi. Yangının büyümesi engellendi.
    • DHA
    • 14.07.2021 - 17:07
    • Güncelleme : 14.07.2021 - 17:09
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    Tokat'tan hasta götüren ambulansta çıkan yangını şoför söndürdü

    Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nden aldığı 6 yaşındaki kalp hastası Selim Şahin'i, nakledildiği Samsun Ondokuz Mayıs Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götüren ambulansta arıza çıktı.

    Efgan Bişgin yönetimindeki 60 AAU 990 plakalı ambulans, Turhal karayolu Söngüt köyü mevkisinde seyir halindeyken, motor bölümünden dumanlar yükseldi.

    Bişgin, aracı emniyet şeridinde durdurdu.

    SÖNDÜRME TÜPLERİYLE MÜDAHALE ETTİ

    Kalp hastası Selim Şahin, sağlık teknisyenleri tarafından ambulanstan indirilip çevredeki evin bahçesine alındı.

    Bişgin, araçtaki söndürme tüpleriyle müdahale ettiği yangını büyümeden söndürdü.

    Tokat tan hasta götüren ambulansta çıkan yangını şoför söndürdü #1

    HASTA BAŞKA AMBULANSLA GÖNDERİLDİ

    Selim Şahin, olay yerine gelen başka bir ambulansla Samsun'a gönderildi.

    Tokat tan hasta götüren ambulansta çıkan yangını şoför söndürdü #2

    Tokat tan hasta götüren ambulansta çıkan yangını şoför söndürdü #3

    Tokat tan hasta götüren ambulansta çıkan yangını şoför söndürdü #4

    Tokat tan hasta götüren ambulansta çıkan yangını şoför söndürdü #5

    Tokat tan hasta götüren ambulansta çıkan yangını şoför söndürdü #6

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