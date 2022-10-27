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    TOKİ konutları sanal gerçeklik gözlüğüyle vatandaşlara gösterildi

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yapılacak, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde yer alan evler, sanal gerçeklik gözlüğüyle İstanbul'da vatandaşlara gösterildi.
    • 27.10.2022 - 15:54
    • Güncelleme : 27.10.2022 - 16:04
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    TOKİ konutları sanal gerçeklik gözlüğüyle vatandaşlara gösterildi

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı proje kapsamında hazırlanan "İlk Evim, İş Yerim, İlk Evim Arsa" tanıtım tırı, Esenler Dörtyol Meydanı'nda vatandaşlarla buluştu.

    Sanal gerçeklik gözlüğüyle evlerin içini gördüler

    Tırda, İstanbullulara sanal gerçeklik gözlüğüyle TOKİ evleri hakkında bilgi verildi. Sanal gerçeklik gözlüğünü takanlar, TOKİ'nin yapacağı evlerin içini görme fırsatı buldu.

    Yetkililer soruları tek tek cevaplandırıyor

    TOKİ Proje Uzmanı Hasan Hüseyin Çelik, projeyle ilgili vatandaşların aklına takılan soruların, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca hazırlanan ve il il gezen tırdaki yetkililer tarafından cevaplandığını söyledi.

    TOKİ konutları sanal gerçeklik gözlüğüyle vatandaşlara gösterildi #1

    "En çok gelen soru, teslim tarihinde nasıl bir konuta sahip olacaklarına ilişkin"

    AA'nın aktardığına göre tırla 50 ilin gezileceğini belirten Çelik, şu bilgileri verdi:

    "Başvurular internet üzerinden 28 Ekim'de, banka şubelerinde ise 31 Ekim'de sona eriyor. 5 araçlık tanıtım tırımız 31 Ekim'e kadar, arsalar için ise 7 Kasım'a kadar bilgi vermeye devam edecek. İlk etapta Kırşehir, Konya, Yozgat, İstanbul'da bulunduk ve konutlarla ilgili vatandaşların sorularını cevapladık. En çok gelen soru, teslim tarihinde nasıl bir konuta sahip olacaklarına ilişkin. Bunu da sanal gerçeklik gözlüğüyle vatandaşlara gösteriyoruz. Konutlarda kullanılacak malzemeleri merak ediyorlar. Bu gözlükle odaları, kullanılan malzemeleri, balkonları görme imkanı buluyorlar."

    TOKİ konutları sanal gerçeklik gözlüğüyle vatandaşlara gösterildi #2

    TOKİ konutları sanal gerçeklik gözlüğüyle vatandaşlara gösterildi #3

    TOKİ konutları sanal gerçeklik gözlüğüyle vatandaşlara gösterildi #4


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