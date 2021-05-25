Tokkal Ailesi cinayeti davasında karar çıktı

Emel ve İlkay Tokkal çifti ile çocukları Ali Doruk'u öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Mehmet Şerif Boğa, biri ağırlaştırılmış 3 kez kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası aldı.

Eskişehir’de İlkay-Emel Tokkal çifti ile 4 yaşındaki çocukları Ali Doruk'u evlerinde bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan 29 yaşındaki Mehmet Şerif Boğa, mahkemeye Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı.

Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasına maktul Emel Tokkal'ın ilk eşinden olan kızı Beyzanur Kayaalp ve yakınları da katıldı.

Önceki duruşmada mütalaasını açıklayan savcı; İlkay Tokkal’ı 27 yerinden ve Emel Tokkal’ı 18 yerinden bıçaklayarak ‘Canavarca hisle öldürme’, 4 yaşındaki Ali Doruk Tokkal’ı 4 yerinden bıçaklayarak ‘Kasten öldürme ve Delilleri yok etme’ sabit bularak sanığın, 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapsini talep etmişti.

"SUÇSUZUM, VİCDANIM RAHAT"

Karardan önce son savunmasını yapan Tokkal Ailesi'nin katil zanlısı Boğa, şunları söyledi:

"İlkay ile Emel'e ait evi aldım ve parasını ödedim. Bu insanlarla yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmezdi. İlkay'ın babası koronadan vefat ettiğinde defin işlerine ben koştum. Ben böyle bir şeyi nasıl yapabilirim? Onları nasıl öldürebilirim. Benim vicdanım rahat. Olan çocuklarıma, aileme olacak. Suçsuzum, beraatimi istiyorum. Katil ben değilim, katil dışarıda bir yerde."





MÜEBBET HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Tüm delilleri inceleyen mahkeme heyeti, tutuklu sanık Mehmet Şerif Boğa’yı 'çocuğu kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına, İlkay ve Emel Tokkal çiftini 'kasten öldürmek' suçundan 2 kez müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanığın tutukluluğunun devamına karar verildi.