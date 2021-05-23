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- Topkapı alt geçidinde onarım çalışmaları sırasında yangın çıktı
Topkapı alt geçidinde onarım çalışmaları sırasında yangın çıktı
Topkapı alt geçidinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi aydınlatma ekiplerinin çalışma yaptığı esnada jeneratör alev aldı. Alt geçidi saran dumanlar nedeniyle 1 işçi dumandan etkilendi.
- İHA
- 23.05.2021 - 11:57
İstanbul’un Bayrampaşa ilçesinde bulunan Topkapı alt geçidinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi aydınlatma ekipleri tarafından bakım ve onarım çalışmaları yapılmaya başlandı.
Çalışmalar sırasında alt geçitte bulunan kamyonet üzerindeki jeneratörden dumanlar yükselmeye başladı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Yangının fark edilmesi ile itfaiye ekiplerine haber verildi.
Alt geçidi kaplayan dumanlardan 1 işçi etkilendi.
KAMYONETE SIÇRADI
Jeneratörde başlayan yangın, kamyonete de sıçradı.
Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası söndürüldü.
Araçta maddi hasar meydana geldi.