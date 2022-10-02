Tarihi surlarda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları başlatılırken surlarda hasar oluştuğu görüldü.

Tarihi surlar alevlere teslim oldu...

İstanbul'un Fatih ilçesindeki Topkapı Surları'nda öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Güvenlik önlemleri alındı

Dumanların yüsekldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Çevrede geniş çaplı güvenlik önlemleri alınırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.

Topkapı Surları'nda yangın çıktı VİDEO



Surlarda hasar oluştu

Bölgedeki tahta parçaları ve çöplerin tutuşması alevleri geniş alana yayıldı.

Ekiplerin zorlu mücadelesi sonucu yangın kontrol altına alındı.

DHA'nın aktarımına göre; yangın sonrası tarihi surlarda hasar oluştuğu görüldü.

"Tarihi bir yer için hiç iyi olmadı"

Yangını gören Güler Murat, "Ne olduğunu, ne yandığını bilmiyoruz. Dumanları gördük. O kadar çok duman çıktı ki, tarihi bir yer için hiç iyi olmadı. 20 senedir buradan çıkıyorum, buradan gelip geçiyorum, çok üzüldüm yangını görününce" dedi.

















