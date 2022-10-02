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    Topkapı Surları'nda yangın çıktı

    Tarihi surlarda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları başlatılırken surlarda hasar oluştuğu görüldü.
    • 02.10.2022 - 17:29
    • Güncelleme : 02.10.2022 - 17:35
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    Topkapı Surları'nda yangın çıktı

    Tarihi surlar alevlere teslim oldu...

    İstanbul'un Fatih ilçesindeki Topkapı Surları'nda öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

    Güvenlik önlemleri alındı

    Dumanların yüsekldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

    Çevrede geniş çaplı güvenlik önlemleri alınırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.

    Topkapı Surları'nda yangın çıktı VİDEO

    Topkapı Surları nda yangın çıktı #1

    Surlarda hasar oluştu

    Bölgedeki tahta parçaları ve çöplerin tutuşması alevleri geniş alana yayıldı.

    Ekiplerin zorlu mücadelesi sonucu yangın kontrol altına alındı.

    DHA'nın aktarımına göre; yangın sonrası tarihi surlarda hasar oluştuğu görüldü.

    Topkapı Surları nda yangın çıktı #2

    "Tarihi bir yer için hiç iyi olmadı"

    Yangını gören Güler Murat, "Ne olduğunu, ne yandığını bilmiyoruz. Dumanları gördük. O kadar çok duman çıktı ki, tarihi bir yer için hiç iyi olmadı. 20 senedir buradan çıkıyorum, buradan gelip geçiyorum, çok üzüldüm yangını görününce" dedi.

    Topkapı Surları nda yangın çıktı #3

    Topkapı Surları nda yangın çıktı #4

    Topkapı Surları nda yangın çıktı #5

    Topkapı Surları nda yangın çıktı #6

    Topkapı Surları nda yangın çıktı #7


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