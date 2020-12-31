Pandemi sürecinde "Kocam işsiz ve hasta çocuklarımla zor durumdayım" diyerek sosyal medyadan yardım isteyen kadın, gelen paralarla eğlence videosu çekerek görüntüleri paylaştı.

Pandemi sürecinde insanlar ihtiyaçlarını internet ortamından karşılarken, yardım isteyen insanların dilencilik faaliyetleri de internet ortamına taşındı.

İstanbul Çekmeköy'de yaşanan sosyal medya dilenciliği bu kadarına da pes dedirtti.

Topladığı paralarla dans eden sosyal medya dilencisi VİDEO

VİDEO ÇEKİP YARDIM İSTEDİ

Kader B., sosyal medya platformlarından evinin boş halini, çocuklarını, dolabını ve kocasının pandemi sürecinde işsiz olduğunu ifade ederek, IBAN numarası paylaşarak yardım istedi.

Koronavirüs salgını sürecinde B. ailesinin durumunu gören vatandaşlar, internet ortamından hesabına para yolladı.

Kader B.'nin sosyal medya platformunda paylaşımı gerçeği ortaya çıkardı.

PARALARI ÜZERİNE SAÇTIRARAK DANS ETTİ

B.'nin hesabına gelen paralarla evinde içki sofrası kurarak, çılgınca eğlendiği görüldü.

Sosyal medyada çocuklarını kullanarak kendini kötü durumdaymış gibi gösterip, insanların vicdanlarının sömürerek paralarla dans etmesi, bu kadarına da pes dedirtti.