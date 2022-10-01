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    Topladığı paralarla kaçan kuyumcu, Muğla'da yakalandı

    Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde ve Karabük'te altın satma vadiyle topladığı paralar ve altınlarla kaçtığı iddiasıyla aranan kuyumcu, Muğla'nın Marmaris ilçesinde yakalandı.
    • 01.10.2022 - 08:14
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    Topladığı paralarla kaçan kuyumcu, Muğla'da yakalandı

    Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, İçmeler Mahallesi'nde bir benzin istasyonunda 06 EE 242 plakalı otomobilin PolNet sistemi üzerinden alarm vermesi üzerine araç sürücüsü E.E'nin (43), Ankara ve Karabük ilinde birçok nitelikli dolandırıcılık ve güveni kötüye kullanma suçlarından firar olarak dosyası bulunduğunu tespit etti.

    Yakalandı, tutuklandı

    AA'nın aktardığına göre; inceleme ve araştırma sonucunda takip ettikleri otomobili Çıldır Mahallesi 91 Sokak'ta durduran ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı.

    Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen E.E. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

    Şüpheliden Ankara ve Karabük'te çok sayıda kişinin şikayetçi olduğu öğrenildi.

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